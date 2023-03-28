Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Mustafa İlker Alpkaya

Siz nasıl bir miletvekili tercih edersiniz

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte meclisde yeniden şekillenecek. Parlamentomuzda yeni simalarda göreceğiz.

Belki sorabilirsiniz şu anda bir parlamento varmı? diye.

Belki gülünç bir soru ancak gerçekliği çok fazla. İşlerliği kalmamış yani yasama yürütme ve yargı üzerine kurulu demokrasimiz bir süreden beri askıya alınmış görünüyor.

Tek adam, başkanlık sistemi, ve tek karar veren bir otoriter yönetim görüntüsü var Türkiye'de.
Bu durumda ne gerek var bir meclise parlamentoya denilebilir.

Biz böyle demiyelim. İşin kitabına uygun konuşalım. Demokrasi olduğu sürece milletvekilliği sistemi sürecek. Kendi oylarımızla vekillerimizi seçip parlamentoya yollayacağız.

Peki sizin milletvekili profili tercihiniz nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Meclisi bu açıdan rengarenk bir desene sahip. Eğitim yapısı çok farklılıklar gösteriyor. haberlerde kimlerin milletvekilliği için müracaat ettiğini görüyoruz.

Sosyal medyada partilerinin şablonlarına bürünmüş yeni adayların bol bol paylaşımlarını görüyoruz.
Hayırlı olsun diyelim.

Ben şahsen klasik bir politikacı kimliğine sahip vekil profilleri görmek istemiyorum. Benim gönlümdeki parlamentonın ekseriyeti sanatçılardan oluşmalı. Hatta mümkünse kadınların ağırlığı olduğu bir parlamento.

Biz hep erkekçe bir parlamento yapısıyla yönetildik. Sert gaddar ve agresif. Hoşgörü nezaket ve karşılıklı anlayışı ben kendi parlamentomda görmedim. Hep kavga, münakaşa, küfür, hatta bizzat meclis oturumlarında linç girişimlerine dahi şahit olduk.

Ne bu şiddet bu celal!..

İşte bu noktadan hareketle ben bu seçimlerin yenilenme adına bir ilk olmasını dilerdim. Ama hak getire...nerde öyle bolluk diyebilirsiniz, haklısınız.

Ben Avrupalı ülkelerin parlamentolarına milletvekillerine hep gıpta ederek baktım. Ülke kültürleri ve medeniyetleri yönetim yapılarına da sirayet ediyor. Onların vekilleri toplumlarının aynası durumunda.

Sizinle beraber gönlümdeki parlamentoya bir göz atalım. Önceliği tiyatro ve opera sanatçılarına veriyorum. Müzisyenler, ressam ve heykeltraşlar orta sıraları kaplasınlar. Genç sporcular ve yıldız isimler'in ardından bilim adamlarınıda görmek istiyorum.

Neden sanatçılar, sporcular, iş adamları?

Sanatçı özgür düşünebilienler arasından çıkar. Herkes sanatçı olamaz.

Vicdanıyla, ruhuyla eserine hayat verir. Bulunduğu yerde hemen farkedilir. Çünkü mutlaka ama mutlaka inandığı hissetiği gibi bir tavrı olur. Konuşur, seslenir, haykırır ve şekillendirir...bize de öylesi lazım değilmi?

Gerçekleri söylemekten çekinmeyen, farkındalık oluşturan, meseleye birazda tersinden bakan....

Gurur duyduğumuz ülke kalkınmasında elini taşın altına koymuş iş adamlarımızın simalarınıda görmek istemem fazlamı olur acaba?...Ama illede büyük çoğunluğu kadın olsun. Kadın eli değsin şu meclise birde...bakalım nasıl şekillenecek benim parlamentom..

Nasıl buldunuz?

Artık sıkılmadınızmı klişe vekillerden.....parası çok cahil ve görgüsüz simalardan.....

Abuk subuk demeçler, konuşmalar yapan cehaletleri paçalarından akan insanlar sadece kriterlere uyuyor diye parlamentoya girmeliler mi? size göre....

Senim benim fikrimi soran varmı allasen?

Ne desek, ne söylesek boş değil mi?

Halkın içinden geliyorlarmış, şöyle güvenilir, böyle başarılı adamlarmış.....mış mış...

Kimisi hemşerilik jargonundan, kimisi camii cemiyet jargonundan kimisi havasını soluduğumuz aynı şehir edebiyatından falan falan....

Olmadı olmayacak...yine aynı terraneler yaşanacak. Artistik çekilmiş seçim fotoğraflarında ağzı kulaklarına varmış milletvekili adaylarının paylaşımlarını bir çok yerde görmeye devam edeceğiz.

Ortak bir toplum bilinci ile hareket etmesini öğrenmeye başladığımız zaman halkın kendi kendini yönetme yetisini de keşfedeceğiz. İşte o zaman gerçek demokrasiye ulaşacağız.

Ne yapalım şimdilik böyle

Kalın sağlıcakla...

  YORUM YAP / YORUM OKU
MUSTAFA İLKER ALPKAYA DİĞER YAZILARI
28 MAR
2023
Siz nasıl bir miletvekili tercih edersiniz
21 MAR
2023
Deprem'in yaralarını Turizmle Saracağız
12 MAR
2023
En Çok Kitabı Ankara, İstanbul, İzmir ve Muğla Okuyor
6 MAR
2023
Ne Hallere Düştük!..
16 ŞUB
2023
Büyük Felaketin Artçıları, Mersin'i Vurdu
14 ŞUB
2023
Dar Zamanlarda Haluk Levent Olabilmek
6 ŞUB
2023
Başın Sağolsun Türkiyem
16 OCA
2023
Lozanın Gizli Maddeleri Safsatası 2023 ile Çöktü
8 OCA
2023
EYT Lojistik Sektöründeki Şoförlerin Yarısını Vurdu
4 OCA
2023
Ülkücü Camia'nın kanaat önderlerinden İsmail Türk, Sinan Ateş Cinayeti Sonrasında 'Maalesef Hepimiz Sıramızı Bekliyoruz' Diyor
3 OCA
2023
Farkindamısınız; Tiyatro Koltukları Hiç Bu Kadar Dolmamıştı
27 ARA
2022
Okullarda Bir Öğün Yemek Kamusal Haktır
24 ARA
2022
Toplumun Bu Kadar Gerilmesi Doğru mu?
21 ARA
2022
Biz de olimpiyatlara, dünya kupasına ev sahipliği yapabilir miyiz?
19 ARA
2022
Ah Medya, Vah Medya
5 HAZ
2019
Bu rüzgarı kimse kesemez
28 MAR
2019
Ne Bu Şiddet Bu Celal!...
4 EKİ
2018
Seyirci önüne sunulan her filmi sevmeli mi?
25 EYL
2018
Kalplere taht kuran Yakup Yavru'nun ardından
23 EYL
2018
Bir şenliktir sinema
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
Tarsuslular Derneği Savaş İnandıoğlu ile Güven Tazeledi
İstanbul Kitap Okuma Şampiyonu
İstanbul Kitap Okuma Şampiyonu
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
Bir İrlanda Klasiği 'Sessiz Kız'
65 Milyon Yıl Önce
65 Milyon Yıl Önce
Çığlık 6
Çığlık 6
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular
Hayata Röveşata Çeken Adam
Hayata Röveşata Çeken Adam
İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
İstanbul'da 93 Okul acil tahliye ediliyor
Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
Sözcü TV. Yayın Hayatına Başladı
6 Şubat Sonrası Mersin'de Kiralar Uçuşa Geçti
6 Şubat Sonrası Mersin'de Kiralar Uçuşa Geçti
Depremden 13 Gün Sonra Canlı Çıkarıldılar
Depremden 13 Gün Sonra Canlı Çıkarıldılar
Mersin Özel Destek Bekliyor
Mersin Özel Destek Bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji