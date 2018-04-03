Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için kullandığı "Tipi Tip" ifadelerine Özel'den yanıt geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Bahçeli'yi Gargamel'e benzetti.

Meclis'teki ayaküstü toplantısında Tipi Tip'in tarihine değinen Özel, "çocuklar tarafından sevilen ve sempatik bir karakter" olduğunu söylerken, Gargamel içinse "çocukların en korktuğu kişi" dedi. MHP liderini "siyasetin Gargamel'i" ilan eden Özgür Özel, hakkındaki eleştirilere ise "Allah akıl fikir versin." dedi.

SİYASETİN GARGAMEL'İ

2019 seçimleri içib "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz." ifadeleriyle Bahçeli'nin hedefi olan Özgür Özel, "Allah akıl fikir, akıl sağlığı versin. 'Seçim ordusu' deyince 'Bizim ordumuz tektir, TSK'dır' denilebilir mi? Orada kastedilenin ne olduğunu görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin siyasette kasıtlı olarak gerilim yarattığını ifade eden Özel, "Bahçeli artık çareyi gerilimden beslenmekte buldu. Patron çıldırdı kapatıyoruz mantığıyla partiyi tasfiye sürecine getirdi." dedi.

7 Mart 2016'da düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Bahçeli'nin ağzında bir bakla var, bu baklanın ucunu çıkardı. Ne arka kapı diplomasisiymiş arkadaş AKP'nin ihtiyaç duyduğu bir yerde bir yerlerden, karşıdan selektör yapıyor MHP, AKP'ye." dediğini aktaran Özel, Bahçeli'nin 9 Mart 2016'da kendisine "MHP'nin AK Parti'ye payanda, can simidi olduğunu, selektör yaktığı iddiasında bulunan kim varsa ya müfteridir, ya zihnen müflistir, iblistir." şeklinde cevap verdiğini aktardı.