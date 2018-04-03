Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Sefa Koçak

Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması

MHP lideri Bahçeli'nin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için kullandığı 'Tipitip kılıklı' ifadelerine Özgür Özel'den 'Siyasetin Gargameli' yanıtı geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için kullandığı "Tipi Tip" ifadelerine Özel'den yanıt geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Bahçeli'yi Gargamel'e benzetti.

Meclis'teki ayaküstü toplantısında Tipi Tip'in tarihine değinen Özel, "çocuklar tarafından sevilen ve sempatik bir karakter" olduğunu söylerken, Gargamel içinse "çocukların en korktuğu kişi" dedi. MHP liderini "siyasetin Gargamel'i" ilan eden Özgür Özel, hakkındaki eleştirilere ise "Allah akıl fikir versin." dedi.

SİYASETİN GARGAMEL'İ

2019 seçimleri içib "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz." ifadeleriyle Bahçeli'nin hedefi olan Özgür Özel, "Allah akıl fikir, akıl sağlığı versin. 'Seçim ordusu' deyince 'Bizim ordumuz tektir, TSK'dır' denilebilir mi? Orada kastedilenin ne olduğunu görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin siyasette kasıtlı olarak gerilim yarattığını ifade eden Özel, "Bahçeli artık çareyi gerilimden beslenmekte buldu. Patron çıldırdı kapatıyoruz mantığıyla partiyi tasfiye sürecine getirdi." dedi. 

7 Mart 2016'da düzenlediği basın toplantısında, "Devlet Bahçeli'nin ağzında bir bakla var, bu baklanın ucunu çıkardı. Ne arka kapı diplomasisiymiş arkadaş AKP'nin ihtiyaç duyduğu bir yerde bir yerlerden, karşıdan selektör yapıyor MHP, AKP'ye." dediğini aktaran Özel, Bahçeli'nin 9 Mart 2016'da kendisine "MHP'nin AK Parti'ye payanda, can simidi olduğunu, selektör yaktığı iddiasında bulunan kim varsa ya müfteridir, ya zihnen müflistir, iblistir." şeklinde cevap verdiğini aktardı.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı
Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar
Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
-
Çok Okunanlar
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Menbiç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Menbiç mesajı
Sağlık Çalışanlarını Etkileyen Torba Yasa Yolda
Sağlık Çalışanlarını Etkileyen Torba Yasa Yolda
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı
Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı
Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar
Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar
Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu
Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
Afrin harekatında 52 asker şehit oldu
Afrin harekatında 52 asker şehit oldu
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık