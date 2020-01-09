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Ömer Suat Menali

Siyasal İslam...

Merhaba Dostlar,

İslam siyasallaştırılır mı ? Siyasallaştırıldı, o yüzden de bu hale geldi. Yüce peygamberimizden sonra böyle oldu. Öyleki cenazesi bile siyasi çekişmeler yüzünden odasında bekletildi.

Siyasi çekişmelerden uzak din adamları olmadı mı? Bunların içinde en güzel örnek İmam-ı Azam Ebu Hanifi ile büyük din âlimi Muhyiddin İbn-i Arabi gösterilebilir. Özellikle bu iki din adamı İslam'ın esas akidelerinden nasıl uzaklaştığını ve bununla nasıl mücadele ettiklerini anlatır.

Osmanlı döneminde dahi pek çok padişah dini disiplinden dışarı olduklarını gizlemek için Kur-anı tercüme etmekten kaçınmışlardır. Cumhuriyetle birlikte Atatürk bu konuya önem vermişse de Mehmet Akif'e yaptırdığı tercümeyi kendi de Atatürk de beğenmemiş olup Mehmet Akif'in El Esher'de yaktığı rivayet edilir.

Yeşil Kuşak harekâtı, Papa ile Vatikan toplantısı, Fethullah Gülen oluşumu, CIA ve BOP başkanlığı günümüzde İslam'ın Siyasallaştırılmasına somut örnek teşkil eder. Bu konuda bütün retoriklere rağmen Siyasal

İslam'ın fayda sağlayamadığı kaçınılmaz bir gerçektir. Sadece İslamcı gözüken bu örgütler ne yazık ki günümüzde vekalet savaşlarında kullanılmaktadır.

Krallık Prenslik ve bu tip adlarla dikta rejimiyle yönetilen İslam ülkelerinde demokratikleşme harekâtı da gerek Hristiyanların gerekse İslam ülkelerin içinde kurdurulan onlarca terör örgütleri tarafından engellenmiştir.

Kronolojik bir sıra dâhilinde Afganistan, Libya, Irak ve Suriye lime lime edilmiştir. 

Şu anda sıra İran'a gelmiş olup arkasından ülkemize geleceği kuvvetle muhtemeldir. Batı dünyası İslam'ı bir türlü benimseyememiştir. Oysaki dinimizin bizde olması gereken pek çok güzel kuralı onların güncel hayatında mevcuttur.

İslamiyet'in siyasetten kurtulması için Türkiye mutlaka ön almalıdır. Artık Türk milleti Fethulah Gülen gibi siyasal İslam'ın dizi dibinde oturmuş onca siyasetçiyi görmek istememektedir. Ben mezheplere tarikatlara katiyen karşı değilim nasıl ki Siyonizm Masonizm hayatın bir gerçeği ise onlarda aynıdır. Yeter ki bu dini grupların siyasetle kesinlikle bir bağlantısı olmamalıdır.

Zaten İslam özüne döndürülebilirse bunlar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Terörün katliamın masum insanları katletmenin dinle inançla İslam'la asla bir bağlantısı olamaz. Terörü İslamiyet'in içine sokan en başından en sonuna kadar ne yazık ki siyasettir. Umarım 2020 yılı bir uyanış olup İslamiyet'in özüne dönme yılı olur.

Yeni Yılda Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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