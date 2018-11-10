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Hüseyin TANRIKULU

Sivil Zabıta !

Zabıta denilince aklınıza ne geliyor?
 
Resmi kıyafeti olan ve doğrudan Belediye Başkanı'na bağlı hizmet veren  Devlet Memuru değil mi?
 
Yanılıyorsunuz.
 
Bir de CHP'li Belediye Başkanları'nın Zabıtaları varmış.
 
Hem de bu Zabıtalar sivilmiş.
 
Hem de Belediye Başkanı'na bağlı ve O'nun emrinde çalışan personel değillermiş.
 
Bu sivil zabıtalar bir Şirketin emrinde çalışıyorlarmış.
 
Nasıl olur demeyiniz.
 
Oluyormuş işte.
 
Belediye,  CHP'li "TC.Bakırköy Belediyesi" olunca oluyormuş.
 
Hem de İstanbul'umuzun en önemli İlçesinde.
 
Belediye Başkanımız," Sivil Zabıta Personel Hizmeti " veren bir özel şirkete iki yıldır biriken, (sıkı durun) 2 Milyon 693 Bin 343 Lira borcunu ödemediği için icraya verilmiş.
 
Bakırköy 4. İcra Dairesi de bu borç sebebiyle Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki eşyalara fiili haciz koymuş.
 
Kanuna göre, Zabıta teşkilatı direkt olarak Belediye Başkanı'na bağlı ya...
 
Belediye Başkanlığı da yapmış olan bendeniz bu " Sivil Zabıta Personeli" nin hangi kanuna uydurularak hizmete alındığını anlayabilmiş değilim. 
 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bir açıklasa belki öğreniriz!..
 
Belediye İcra yoluyla bu parayı alacaklısı olduğunu iddia eden şirkete hangi fasıldan ödemek zorundadır bunu da bir açıklayan olsa TC. Bakırköy halkı değerli kardeşlerimiz de tatmin olacaklardır.
 
Öyle ya; Bu para Bakırköylü Vatandaşlarımızın verdiği vergilerden ödenecektir.
 
Şimdiye kadar bu şirkete kaç milyon para ödendi ise bu da Bakırköylü TC Vatandaşlarının cebinden ödediği  vergilerle özel bir şirkete ödenmiştir.
 
Mesele gelip Belediye Başkanı'nın görevden alınması gibi bir yere dayanırsa hiç şaşmayınız.
 
İşte CHP'nin Liderini 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında evinde misafir eden Sayın Başkan'ın önemli bir icraatı ve sonuçları.
 
Bu Başkan belki çok başarılı olduğu için bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yeniden Başkan Adayı bile yapılabilir.
 
İnsan şahit olduğu olaylara bakınca küçük dilini yutacak gibi oluyor değerli Okuyucularım.
 

 

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