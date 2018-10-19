Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı iki takımın taraftarları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Sıralamada 15'inci sırada yer alan Fenerbahçe'nin Sivaspor'a kaybetmesi durumunda sarı-lacivertli camiada Cocu'nun takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tamer Tuna yönetiminde son haftalarda yükselen bir performans grafiği çizen Sivasspor ise, sahasında Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. Lige verilen arayı iyi değerlendiren kırmızı-beyazlılarda en büyük koz Brezilyalı Robinho. Peki Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman başlayacak? Dev maç hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Halis Özkahya yönetecek. Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken ise yardımcılıklarını yapacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci'nin Sivasspor maçı öncesi sakatlıkları bulunuyor. Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Slimani'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

Ev sahibi Sivasspor'da ise Douglas cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Kone, Ndinga ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.