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Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni çarpıştı. İki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 yolcu yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen tren kazası panik yarattı. Ulaş ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yolcu treniyle yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından her iki trende de hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre 8 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Divriği ilçesinden yola çıkan yolcu treni Sivas'a giderken Ulaş ilçesi yakınlarında raylarda bekleyen yük trenine cepheden çarptı. Kazaya, yoğun sis nedeniyle görüş açısının düşmesi neden olurken, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Lokomotiflerin zarar gördüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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