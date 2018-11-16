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Sivas'ın Tatlıcı Kovboy'u tarzıyla işleri katlıyor
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sivas'ın Tatlıcı Kovboy'u tarzıyla işleri katlıyor

Sivas kent merkezinde yaklaşık 10 yıldır halka tatlısı satan 'Tatlıcı Kovboy' kentin sembol isimlerinden biri oldu.

Sivas kent merkezinde gezinen vatandaşlar tarzıyla hayli dikkat çekmeyi başaran 65 yaşındaki Ahmet Akgül'ü görünce dönüp bir daha bakıyor. Giydiği kovboy kıyafetiyle halka tatlı satışı yapan Ahmet Akgül, yaklaşık 10 yıldır Sivas'ta bu işi yapıyor. Her sabah kovbo şapkası ve yeleğiyle kent merkezine gelen Ahmet Akgül, kentliler tarafından 'Bizim Tatlıcı Kovboy' olarak anılıyor.

Sivas 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akgül, tatlı satmaya 2007 yılında başladı. Emekli olduktan sonra tatlı işine giren 'tatlıcı kovboy' lakaplı Akgül, geçimini bu işi yaparak sağlıyor. Emekli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Akgül, her gün yaklaşık 300 adet sattığı tatlılardan kazandığı parayla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

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SİVASLILAR ONA ÇOK ALIŞTI

İstasyon Caddesi'nde "Bizim Tatlıcı Kovboy Sivas Sevdalısı Ahmet Akgü" yazılı arabasıyla bir bakıma kendi marka ve sloganını yaratan Ahmet Akgül, işlerden memnun. "Sivas'ın halkı beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Ben tatlıyı alıp satıyorum. Çok güzel bir iş. Geçimimi sağlayacak derecede iyi. Allah bereket versin" dedi.

65 yaşındaki Tatlıcı Kovboy, neden kovboy gibi giyindiğini ise şu ifadelerle anlattı: "Vatandaşlar, 'sen kovboyluğu çok mu seviyorsun' diyorlar. Ben de sevdiğim için böyle bir isim yazdırdım. Başımdaki kovboy şapkasını de yaz kış takarım. İçimden gelen bir şey. Bizim eskiden kendi atlarımız da vardı. O yüzden kovboyluğu çok seviyorum. Şimdi bunu tatlıcılığa yansıttım. Sivas'ın yüzde 98'i beni tanır. Çalışana her zaman bir ekmek parası kapısı açıktır. Sivas'ın tümü benim olsa, ben yine de çalışırım. Bu sağlık açısından da çok önemli" dedi.

 

 

 


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