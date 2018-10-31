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Şişmanlık tarihe karışabilir
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Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şişmanlık tarihe karışabilir

Amerikalı bilimadamları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırdı yağlanmayı frenlediğini tespit etti.

Amerikalı bilimadamları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırdı yağlanmayı frenlediğini tespit etti.

OBEZ FARELERİ ZAYIFLATTILAR

ABD'nin Georgetown Üniversitesinden bilimadamları, FGBP3 adı verilen protein enziminin vacuttaki üretiminin artırlmasının obez farelerde yağ oranını belirgin şekilde dengelediğini saptadı. Araştırmacalar genetik olarak sürekli yemeye programlanmış fareler üzerinde yaptıkları deneyde, FGFBP3 protein enziminin üretimini yapay olarak artırarak 18 gün sonunda yağ oranını 3'de 1 oranında düşürmeyi başardı.

ŞİŞMANLIĞI TEDAVİ EDEBİLİR

Söz konusu protein enziminin insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlendiğine, dolayısıyla yapay bir ilaç olmadığına dikkat çeken bilim insanları, bu terapinin insanlarda obezitenin yanı sıra şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması gibi metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.


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