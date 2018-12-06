Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder aldığı hapis cezasının onanması ile birlikte işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki F Tipi cezaevine teslim oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, önce Kocaeli Adliyesi'ne gelerek infaz savcılığında işlemlerinin tamamlanmasını yaptırarak hapis cezasını çekeceği Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Önder cezaevi girişi sırasında kendisini bekleyen gazetecilere şu açıklamayı yaptı. Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." dedi.

7 Eylül'de İstanbul'daki agır ceza mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

Önder'e 2013 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle suçlama yöneltiliyordu.