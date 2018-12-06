Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör:

Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder aldığı hapis cezasının onanması ile birlikte işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder aldığı hapis cezasının onanması ile birlikte işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki F Tipi cezaevine teslim oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, önce Kocaeli Adliyesi'ne gelerek infaz savcılığında işlemlerinin tamamlanmasını yaptırarak hapis cezasını çekeceği Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Önder cezaevi girişi sırasında kendisini bekleyen gazetecilere şu açıklamayı yaptı. Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." dedi.

7 Eylül'de İstanbul'daki agır ceza mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

Önder'e 2013 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle suçlama yöneltiliyordu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Eski Bursa Valisi'nin cezası belli oldu
OPEC karar verdi Petrol üretiminde kesintiye gidiliyor
Erdoğan; açıkla Kılıçdaroğlu açıkla!
Türkiye'yi en çok Rus turistler sevdi
Bu oyun seyircileri kahkahaya doyuruyor; Hoşgeldin Boyacı
Mersin'e koş, Mersin'de koş; Uluslararası Maraton'a rekor başvuru
Sıla Ahmet Kural Davasında Sıcak Gelişme
-
Çok Okunanlar
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu
Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı teslim oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari Ücret Zammı Kırmızı Çizgimiz
Eski Bursa Valisi'nin cezası belli oldu
Eski Bursa Valisi'nin cezası belli oldu
OPEC karar verdi Petrol üretiminde kesintiye gidiliyor
OPEC karar verdi Petrol üretiminde kesintiye gidiliyor
Erdoğan; açıkla Kılıçdaroğlu açıkla!
Erdoğan; açıkla Kılıçdaroğlu açıkla!
Türkiye'yi en çok Rus turistler sevdi
Türkiye'yi en çok Rus turistler sevdi
Bu oyun seyircileri kahkahaya doyuruyor; Hoşgeldin Boyacı
Bu oyun seyircileri kahkahaya doyuruyor; Hoşgeldin Boyacı
Mersin'e koş, Mersin'de koş; Uluslararası Maraton'a rekor başvuru
Mersin'e koş, Mersin'de koş; Uluslararası Maraton'a rekor başvuru
Sıla Ahmet Kural Davasında Sıcak Gelişme
Sıla Ahmet Kural Davasında Sıcak Gelişme
Şaka yapıyorum diyerek insanları yakan adam aranıyor
Şaka yapıyorum diyerek insanları yakan adam aranıyor
2019 Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Başlıyor
2019 Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Başlıyor
İlk film ve ilk senaryo heyecanı
İlk film ve ilk senaryo heyecanı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji