Şırnak'tan şehit haberi geldi

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında saat 5.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir askerin şehit olduğu olayda bir asker de yaralandı. Yaralı asker helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

29 yaşındaki Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit oldu.