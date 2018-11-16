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Şırnak'tan kahreden haber: 1 şehit 4 yaralı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şırnak'tan kahreden haber: 1 şehit 4 yaralı

Şırnak Uludere'deki askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı gerçekleştirilen havan topu atışında 1 asker şehit düşerken 4 asker de yaralandı.

Şırnak'tan acı haber geldi. Uludere'deki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde eğitim amaçlı havan topu atışı yapan askerlerimizin talimi sırasında patlama meydana geldi. 1 askerin yaralandığı patlamada 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

YARALANAN 4 ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HAKKARİ'DE 7 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu.


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