Şırnak'tan kahreden haber: 1 şehit 4 yaralı

Şırnak'tan acı haber geldi. Uludere'deki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde eğitim amaçlı havan topu atışı yapan askerlerimizin talimi sırasında patlama meydana geldi. 1 askerin yaralandığı patlamada 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
YARALANAN 4 ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
HAKKARİ'DE 7 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu.