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Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
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Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
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