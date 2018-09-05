Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Şirin Payzın da CNN Türk'ten ayrıldı Şirin Payzın kimdir?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Şirin Payzın da CNN Türk'ten ayrıldı Şirin Payzın kimdir?

CNN Türk ekranlarının önemli ismi Şirin Payzın da kanaldan ayrılan isimler arasındaki yerini aldı. Şirin Payzın kimdir CNN Türk'ten neden ayrıldı?

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından CNN Türk'te kısa sürede çok sayıda gazeteci işten çıkarılmıştı. Cnn Türk'ün önemli isimlerinden Şirin Payzın da kanaldan ayrılanlar arasındaki yerini aldı. Bir süredir ekrandan uzak olan Şirin Payzın, kanal yönetimiyle görüştükten sonra uzun süre hizmet verdiği Cnn Türk ekranlarından kesin olarak ayrıldı.

Cnn Türk'te "Ne Oluyor?" isimli programı sunan Şirin Payzın, bugün son kez kanala gelerek mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın Makedon asıllı bir babanın ve Kırm göçmeni bir annenin kızı olarak 1968yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve Lise döneminde tiyatro ile ilgilendi. 

1987 senesinde Üniversite için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesinde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu ardından Ankara Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu  Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Payzın Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz'de işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in bir arkadaşı ile tanışmasıyla Show TV‘de çalışmaya başladı 

1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı”ödülünü kazandı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK‘ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılının Eylül ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te “Yeni Gün Hafta Sonu”nu hazırlayıp sundu. Ayrıca, muhabirliğe de devam etti.

2003 yılının Mart ayında başlayan, Irak Savaşı sırasında TRT adına İran‘a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, Pakistan‘daki askeri darbe, AB Helsinki Zirvesi, İsrail‘de ikinci intifada, İran‘da seçimler, Bağdat‘ta yaşanan krizler, 11 Eylül sonrası New York‘ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere, sıcak haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türk dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. Irak'tan izlenimlerini “Perspektif” programı için belgesel olarak hazırladı.

 “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü'nü aldı. 

Şirin Payzın, 1999 yılının başında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlendi. Boşandı.

Siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada ne oluyor programı ileCNN Türk'te yayın hayatına devam eden Şirin Payzın çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık