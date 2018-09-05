Şirin Payzın da CNN Türk'ten ayrıldı Şirin Payzın kimdir?

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışının ardından CNN Türk'te kısa sürede çok sayıda gazeteci işten çıkarılmıştı. Cnn Türk'ün önemli isimlerinden Şirin Payzın da kanaldan ayrılanlar arasındaki yerini aldı. Bir süredir ekrandan uzak olan Şirin Payzın, kanal yönetimiyle görüştükten sonra uzun süre hizmet verdiği Cnn Türk ekranlarından kesin olarak ayrıldı.

Cnn Türk'te "Ne Oluyor?" isimli programı sunan Şirin Payzın, bugün son kez kanala gelerek mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın Makedon asıllı bir babanın ve Kırm göçmeni bir annenin kızı olarak 1968yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve Lise döneminde tiyatro ile ilgilendi.

1987 senesinde Üniversite için Fransa'ya gitti ve bu dönemde babasını kaybetti. Tekrar Türkiye'ye dönen Şirin Payzın İstanbul Üniversitesinde Filoloji Bölümünü yarım dönem okudu ardından Ankara Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu Üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamasının ardından Payzın Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz'de işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in bir arkadaşı ile tanışmasıyla Show TV‘de çalışmaya başladı

1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı”ödülünü kazandı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK‘ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılının Eylül ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te “Yeni Gün Hafta Sonu”nu hazırlayıp sundu. Ayrıca, muhabirliğe de devam etti.

2003 yılının Mart ayında başlayan, Irak Savaşı sırasında TRT adına İran‘a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, Pakistan‘daki askeri darbe, AB Helsinki Zirvesi, İsrail‘de ikinci intifada, İran‘da seçimler, Bağdat‘ta yaşanan krizler, 11 Eylül sonrası New York‘ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere, sıcak haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türk dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. Irak'tan izlenimlerini “Perspektif” programı için belgesel olarak hazırladı.

“Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü'nü aldı.

Şirin Payzın, 1999 yılının başında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlendi. Boşandı.

Siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada ne oluyor programı ileCNN Türk'te yayın hayatına devam eden Şirin Payzın çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.