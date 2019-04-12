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Şipşak aile; bir salon komedisi daha vizyonda
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şipşak aile; bir salon komedisi daha vizyonda

Şipşak Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesinin konu ediyor. Pete ve Elite birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir.Tek istekleri ise çocuk sahibi olmakdır.

Şipşak Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesinin konu ediyor. Pete ve Elite birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir.Tek istekleri ise çocuk sahibi olmakdır.

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EVLAT EDİNMEYE KARAR VERDİLER ANCAK...

Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat edinmektir ancak birbirinden tatlı üç kardeş görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 yaşındaki lizziy'dir. Çift kendilerini bir gecede üç çocuklur bir aile olarak bulur.

TUHAF AİLE BAŞARABİLECEK Mİ?

Çift kendilerini bir gecede üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olmak umuduyla, nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Bu süreçte birbirlerinden farklı kararterlerde olan bu 5 kişi, birbirlerine alışmalı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey giderek zorlaşır. 

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GERÇEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

Pete, (Mark Wahlberg) ve Ellie (Rose Byrne) filmin başrollerini paylaşıyorlar. Şipşak aile, yazar/yönetmen/yapımcı Sean Anders'in hayatındaki gerçek olaylardan esinlendi. Filmde ayrıca Octavia Spencer, Tig Notara ile Margo Martindale, Julie Hagerty ve Michael O'keefe rol alıyor.

 

 


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