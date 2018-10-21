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Sinop'ta silahlar konuştu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Sinop'ta silahlar konuştu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 51 yaşındaki Ü.Ü. husumetli olduğu Simam Bükçüoğlu ile arkadaşı Alaaddin Yolcu'ya ateş etti.

Sinop'un Boyabat İlçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen kavgada kan döküldü. Ü.Ü. isimli şahıs, husumetli olduğu Sinan Bükçüoğlu'yla Panayır mevkiinde rastladı. Tartışmaya başlayan taraflar arasındak kavgada yanında getirdiği silahı ateşleyen Ü.Ü. Sinan Bükçüoğlu'nu kasığından yanındaki arkadaşı Alaaddin Yolcu'yu ise ayağından vurdu. Olayın ardından silahıyla birlikte kaçan 51 yaşındaki Ü.Ü. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Camikebir Mahallesi Panayır mevkisinde meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen Ü.Ü. ile Sinan Bükçüoğlu arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ü.Ü., çıkardığı tabancayla Sinan Bükçüoğlu ve yanındaki Alaaddin Yolcu'ya ateş etti. Bükçüoğlu kasığından, Yolcu ise ayağından vurularak, yaralandı. Ü.Ü. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülen Sinan Bükçüoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Yolcu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Ü.Ü.'yü kısa sürede silahıyla yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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