Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a veda

Süper Lig takımlarından Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş, sezon sonu için ayrılık sinyalleri verdi. Benfica maçı sonrasında yoğun eleştirilere maruz kalan genç oyuncu ayrılık kararı aldığını resmen açıkladı.

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün Benfica maçı sonrasında soyunma odasına giderken oldukça sinirli olduğu gözlemlendi. Oldukça büyük paralarla top koşturan oyuncular yerine yerli oyuncuların sık sık hedef haline geldiğini belirten Gümüş bu konuda haksızlık yapıldığını söyledi.

Sezon Sonunda Ayrılacağım

Gümüş, "Aramızda 4 milyon Euro alan oyuncular var. Ancak bazı taraftarlar onlar kötü olsa bile destek verirken bizi eleştiriyorlar. Bu konuda bir türlü denge sağlanamıyor. Bu yüzden artık bu takımdan ayrılık kararı aldım. Gelecek sezonda Galatasaray'ı bırakarak yeniden Avrupa'ya dönmeyi düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.