Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Evleniyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Sinan Akçıl, Best FM'de katıldığı programda Yasemin Şefik'in “Her ilişkinde çok mu aşık oluyorsun? Bu sefer evlilik var sanırım” yorumu üzerine"Yasemin ilk kez burada açıklıyorum; evleniyorum. Çok mutluyum ve hiçbir ilişkimde 'evleniyorum' demedim. Ama bu sefer başka" karşılığını verdi. Meslektaşının flaş itirafı sonrası Mustafa Ceceli, "Nikahına beni çağır sevgilim diyecek 150 kişi tanıyorum" şeklinde espri yaptı.

Geçtiğimiz yaz magazin gündemine düşen eski eşi ile şarkıcı İntizar'ın ilişkisi hakkında yöneltilen soru üzerine Mustafa Ceceli, "Ne kadar üstümüze vazife olmayan konu varsa, o konuda konuşmaya bayılıyoruz. Ama gerçeği kimse bilmez. Bol keseden atanlara buradan bir selam vereyim. Desteksiz, delilsiz konuştukları için bunun bedeli hukuki olarak ağır olacak" dedi.