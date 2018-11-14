Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan FETÖ'cü eski yüzbaşı S.B.Ü. Silivri Cezaevi'nde avukatıyla cinsel ilişkiye girerken yakalandığı ortaya çıktı. Cezaevi kapıları arkasında yaşanan cinsel ilişki rezaleti, ceza infaz memurlarının olayı fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S. B. Ü., müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Silivri Cezaevi'nde cezasını çeken FETÖ'cü eski subay, avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan S.B.Ü. görüşme odasına girdi. Burada yanlız kalan avukat ve müvekkili bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı. Ceza infaz memurlarının odaya girmesi sonucu ortaya çıkan rezaletin ardından avukat, baroya şikayet edildi.

ESKİ YÜZBAŞININ KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

Akşam gazetensinin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI BASTI

Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi.