Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti

Silivri Cezaevi'nde mahkum olarak yer alan FETÖ'cü subay S.B.Ü.'nin avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan A.B.O. ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gardiyanlar tarafından yakalandığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan FETÖ'cü eski yüzbaşı S.B.Ü. Silivri Cezaevi'nde avukatıyla cinsel ilişkiye girerken yakalandığı ortaya çıktı. Cezaevi kapıları arkasında yaşanan cinsel ilişki rezaleti, ceza infaz memurlarının olayı fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S. B. Ü., müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Silivri Cezaevi'nde cezasını çeken FETÖ'cü eski subay, avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan S.B.Ü. görüşme odasına girdi. Burada yanlız kalan avukat ve müvekkili bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı. Ceza infaz memurlarının odaya girmesi sonucu ortaya çıkan rezaletin ardından avukat, baroya şikayet edildi. 

ESKİ YÜZBAŞININ KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

Akşam gazetensinin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI BASTI

Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık Asayiş Turizm Astroloji