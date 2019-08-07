Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'den ilk kare!

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'den ilk fotoğraf karesi geldi.

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir biçimde biten şarkıcı Sıla'nın, 7 aydır aşk yaşadığı Hazer Amani ile aşkı belgelendi.

Sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda, Amani ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamış, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti.

Birlikte aynı eve taşındıkları hatta evlenecekleri söylenen çiftin aşkını ispatlar nitelikteki fotoğraf, magazin gündemine bomba gibi düştü.