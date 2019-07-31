Sıla'dan Azer Amani itirafı!

Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Sıla sonunda şef Hazer Amani ile olan aşkını itiraf etti. Sıla'nın daha öncesinde de aşkı ile sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Oyuncu Ahmet Kural ile ilişki yaşadığında şiddet gördüğünü belirterek savcılığa giderek şikayette bulunan Sıla sonunda sessizliğini bozdu. Aylar öncesinde araba içerisinde Hazer Amani ile yakalanan Sıla gerçeklerden kaçamadı.

Yeni çıkardığı Karanfil dalı parçası ile müzik piyasasına merhaba diyen Sıla, özel hayatı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Sıla "Kalbiniz dolu mu?" sorusu üzerine "Benim kalbim hep dolu" cevabını vermekten çekinmedi.

Hazer Amani ile ilişkisini ilk kez net bir şekilde açıklayan Sıla, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi. Sıla ve Hazer Amani bir arabanın arka koltuğunda sarmaş dolaş uyurken görüntülenmişlerdi. Amani, görüntülerin ardından çıkan aşk iddialarını da yalanlamıştı.