Sıla Ahmet Kural Davasında Sıcak Gelişme

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda sanatçı Sıla ile birlikte olduğu sanatçı Ahmet Kural tarafından darp edildiği öne sürülerek mahkemelik olan sevgililerde devam eden olayda tanık olarak bu davaya katılan lise öğrencisine Ahmet Kural yalancı şahittir kendisi diyerek mahkemenin seyrini değiştirdi.

Yaşanan olayın gerçek olduğunu belirten bir dilekçe ile mahkemeye dahil olan lise öğrencisi T.Z.T isimli şahıs için yalancı şahittir diyerek mahkemeye suç duyurusunda bulundu. Ahmet Kural bu olayın üzerinden gün geçmeden tanıklık yapan T.Z.T bu kez Ahmet Kural hakkında "İftiradan" suç duyurusunda bulundu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi veren T.Z.T., "olay gecesinin şartlarıyla uzaktan yakından alakası olmayacak bir değerlendirmeyle tanzim edilen ve hukuken hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan uzman görüşüne dayanarak Ahmet Kural tarafından hakkımda yalan tanıklık suçundan şikayetçi olunmuştur" denildi.

Ahmet Kural'ın suçtan kurtulmak için kötü niyetli bir şekilde şahsını suçladığı öne sürülen şikayet dilekçesinde, "Bu durum benim ve ailemin telafisi imkansız zararlara uğramamıza sebebiyet vermektedir" denildi.

Olayın gerçekleştiği anda kendisi tarafından arkadaşına gönderilen mesaj ve mesaj saatinin de tanıklığını doğruladığı belirtilen şikayet dilekçesinde, Ahmet Kural'ın kendisi dahi evde Sıla ile aralarında itiş kakış ve bağırış yaşandığını Sıla'nın düştüğünü kabul etmiştir. Bu husus hem Ahmet Kural'ın hem de Sıla'nın dosyadaki beyanlarıyla sabittir" denildi.