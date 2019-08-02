Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?

3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren sigaraya zam geleceği iddia edildi. 2019 sigaraya zam gelecek mi? 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?

Sigaraya zam geleceğine dair iddiaların gelmesinden sonra güncel sigara fiyatları aranmaya devam ediyor. İnternette sigaraya zam mı gelecek sorusu bu nedenle pek çok kişi tarafından aranırken vatandaşlar merak içerisinde bekliyor.

2019 AĞUSTOS SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacak yeni sigara fiyat listesi...

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

Violet Menthol – Slims: 12 TL

Winner Slims – Family: 10 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slims – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

President Q Size: 9 TL

Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Medley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hazar Kısa – Family: 8,50 TL