Sigaradan kurtulmak için hangi yollar izlenmeli

Ülkemizde 20 milyona yakın sigara tiryakisi bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, bilim insanlarının hedefleri arasında bir an önce bu sayıyı 17 milyonun altına çekmek olduğunu dile getiriyor.

Sigara sebebiyle her yıl toplam 25 milyar dolar harcandığını, bunun 15 milyar dolarının direkt sigaraya, 10 milyar dolarının ise sigaraya bağlı hastalıklara harcandığını paylaşan uzmanlar, sigara içenlere üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapmamak gerektiğinin de altını çiziyor.

Sigara içenlere yönelik olarak ötekileştirici ve sert yaklaşımlardan uzaklaşılmasını, bunun yerine empati ağırlıklı söylemler ve eylemler benimsenmesini tavsiye eden uzmanlar, sigara içenlerin mutlaka kendilerine bir sigara bırakma günü belirlemesini, bu gününde evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi önemli bir tarih olması gerektiğini savunuyor.

Ardından da bu tarihe ikihafta kalana kadar içtiğiniz sigara sayısını 7'ye indirmeye çalışın.Tiryakilerin deyimiyle ‘sigaranın yanında iyi gitmeyen' süt gibi içeceklere yönelebilirsiniz. Yine bu dönemde paket ve çakmak taşımayı bırakıp, günlük deyişle ‘otlakçılık' yapmak da sizi sigaradan soğutabilir. Kafanızı toplamakiçin sigara yerine meyve suyunu tercih edin. En önemlisi de, mekan çıkışı,arkadaş ortamı veya benzeri durumlarda ‘otomatik olarak' sigara içmeyin. Vehiçbir zaman da mücadeleden vazgeçmeyin.