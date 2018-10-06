Şiddet oyununa özenen liseli arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Ankara'da yaşanan olay lise öğrencisi iki gencin ölümüne neden oldu. Bilgisayar üzerinden oynanan şiddet oyunlarına özenen iki lise öğrencisi, internetten sipariş verdikleri pompalı tüfekle oynamaya başladı. Parkta bulunan bir kadını pompalı tüfekle yaralayan gençler aralarında tartışmaya başladıktan sonra biri, diğerini vurarak intihar etti.

Ankara Şentepe'de lise öğrencisi iki arkadaş Ömer Faruk Karakoç ile Kerem İleri, bilgisayar ortamında oynadıkları şiddet oyununu canlandırmak için Müslüm Gürses Parkı'nda buluştu. Yanlarında internetten satın aldıkları pompalı tüfeği getiren gençler, çevreye ateş açmaya başlayınca parkta bulunan bir kadını yaraladı. Kadının yaralanması üzerine korkarak olay yerinden kaçan lise öğrencisi iki arkadaş, aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç'u vurdu. Arkadaşını buran Kerem İleri, sonra aynı tüfekle kendini de vurarak intihar etti.

POLİS OLAYI SORUŞTURUYOR

Polisin ilk incelemesinde, İleri'nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı belirlendi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri'nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.

AİLELER İSYAN ETTİ

Çocuklarını toprağa veren Karakoç ile İleri aileleri ise olayın şokunu yaşıyor. Aileler, “Lise öğrencisi bir çocuk nasıl oluyor da internet üzerinden pompalı tüfek satın alabiliyor? Silahı eve getiren kargocu bunu nasıl bir çocuğa teslim eder? Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın. Bu kadar kolay silah alınmasına müsaade edilmesin” diye isyan ettiler.