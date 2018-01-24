Şiddet gördüğü eşini öldürdükten sonra üzerine beton döktü

Avcılar'da yaşayan 3 çocuk annesi Nazlı Balcı, geçtiğimiz Pazar günü kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Alper Balcı'yı silahla öldürdükten sonra evlerine yaında bir noktada bulunan su kuyusuna attı. Eşininin cansız bedeninin bulunduğu kuyuyu çimento dökerek betonla kapatan Nazlı Balcı, itfaiye ekiplerinin cesede ulaşması üzerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Avcılar'da yaşayan Nazlı Balcı, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği eşi Alper Taşı tarafından sürekli şiddet görüyordu. Kendisiyle birlikte çocuklarının da eşinden şiddet gördüğünü ifade eden kadın, 21 Ocak Pazar günü evdeki ruhsatsız silahla eşinin başından vurarak öldürdü. Eşini vurduktan 2 gün sonra yatak odasına gelerek Alper Balcı'nın cansız bedenini 13 yaşındaki kızıyla birlikte yorgana sararak su kuyusuna atan Nazlı Balcı, kuyuya bir çuval çimento dökerek kuyuyu kapattı.

DAYANAMAYIP ÖLDÜRDÜM DEDİ

Alper Balcı'nın cesedinin bulunması üzerine olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ihbarın geldiği Alper-Nazlı Balcı'ya ait iş yerinde incelemede bulundu. Arama sonucunda cesedi ortaya çıkaran ekipler, Nazlı Balcı'yı gözaltına aldı. Nazlı Balcı ve 13 yaşındaki kızının ifade işlemleri sürerken 3 çocuk annesi kadın, "Artık dayanamıyordum" dedi.