Shadow of the Tomb Raider PC oynanış videosu

E3 2018 konferansında yayınlanan oynanış videosu ile biraz sönük kalan Shadow of the Tomb Raider için Nvidia 4K çözünürlükte yeni bir oynanış videosu yayınladı.

PC'de en yüksek ayarlarla kaydedilen video, Shadow of the Tomb Raider'ın atmosferini ortaya koyuyor. E3 2018 fuarında yayınlanan oynanıştan farklı olan yeni video grafik açısından oldukça hoş duruyor.

14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak olan Shadow of the Tomb Raider'ın yayınlanan yeni videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.