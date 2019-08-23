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Sezen Aksu'nun acı günü
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Sezen Aksu'nun acı günü

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu babası Sami Yıldırım'ı kaybetti. Sami Yıldırım'ın 91 yaşında akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu babası Sami Yıldırım'ı kaybetti. Sami Yıldırım'ın 91 yaşında akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Sami Yıldırım, 18 Temmuz'da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.


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