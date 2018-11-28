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Şeyma Subaşı konuşursa nafakası kesilecek
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şeyma Subaşı konuşursa nafakası kesilecek

Geçtiğimiz gün 9 yıllık ilişkilerini 9 dakikada bitiren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ikilisi arasında imzalanan boşanma protokolü ortaya çıktı. Şeyma Subaşı, biten evliliğiyle ilgili konuşursa aylık 125 bin TL'lik nafakası kesilecek.

Geçtiğimiz yıl Fransa'da görkemli bir törenle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti, Silivri'de tek celselik mahkemeyle boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı arasında imzalanan boşanma protokolünün detayları belli oldu. Şeyma'ya aylık 125 bin TL nafaka ödemeyi kabul eden Acun, eski eşinin evlenmesi durumunda bu parayı ödemeyecek. Acun, ayrıca eski eşi ve kızı Melisa için 10 milyon TL'lik yeni bir ev satın alıyor.

9 yıllık ilişkilerini 9 dakikada bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyme Subaşı çiftinin boşanma protokolünde ilginç maddeler yer alıyor. 21 Kasım'da boşanma kararı alan çift, önceki gün Silivri Adliyesi'ne gelerek resmen boşandı. İkili arasında imzalanan protokole göre Acun, Şeyma'ya 10 milyon TL'lik ev satın alacak fakat evin tapusu kızları Melisa'nın üzerine yapılacak.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya her ay 115 bin TL yoksulluk nafakası ve kızı Melisa için de 10 bin TL olmak üzere toplam 125 bin TL ödeyecek. Şeyma Subaşı, yeniden evlenmesi durumunda 125 TL'den mahrum kalacak. Melisa Ilıcalı'nın eğitim masrafları babası Acun Ilıcalı tarafından karşılanacak.

Taraflar, biten ilişkileri ve aile yaşantıları hakkıdna hiçbir yerde hiçbir şekilde konuşmama kararı aldı. Şeyma Subaşı, konuşursa nafakası kesilecek.

TAZMİNAT TALEBİ OLMAYACAK

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde tahhhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek...


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