Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı sonunda sessizliğini bozarak yalanlama getirdi.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı sonunda sessizliğini bozarak yalanlama getirdi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün katıldığı davette şiş karnıyla hamile olduğu söylenen Subaşı, iddiaları kısa sürede yalanladı.

Senia ile davette poz veren Subaşı, göbeği ile dikkat çekti ve sosyal medyada olay olan fotoğrafa pek çok yorum geldi. Subaşı'nın takipçileri "Bebek mi göbek mi?" diye sormuştu. Magazine bomba gibi düşen iddiayla ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Ne bebek ne göbek. Fotoğraf çekilirken Guido'nın eli belimde olunca elbisenin askısı aşağıya inmiş, kumaşı da ince olduğu için göbeğime yapışmış. O görüntü için yanlış elbise seçimi diyebilirim. Bu arada herkes elbiseme bayıldı." dedi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
Beşiktaş'ta Vida şoku
Diagne Al Nassr Kulübü'nde
Yıldız Tilbe'den orman yangınlarına sitem
-
Çok Okunanlar
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Ebru Polat ifşa etti!
Ebru Polat ifşa etti!
Cengiz Sezici'ye son veda
Cengiz Sezici'ye son veda
HSBC'de 4 bin kişi işsiz kalacak!
HSBC'de 4 bin kişi işsiz kalacak!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Suat Kaya'dan peruğuna veda
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Ersun Yanal'dan Alper Potuk'a destek
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
Beşiktaş'a Babacan kaleci!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
Alper Potuk'dan büyük fedakarlık!
Beşiktaş'ta Vida şoku
Beşiktaş'ta Vida şoku
Diagne Al Nassr Kulübü'nde
Diagne Al Nassr Kulübü'nde
Yıldız Tilbe'den orman yangınlarına sitem
Yıldız Tilbe'den orman yangınlarına sitem
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Soldado tarihe geçti
Soldado tarihe geçti
Kayyum atanan belediyelerin internet siteleri kapatıldı
Kayyum atanan belediyelerin internet siteleri kapatıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji