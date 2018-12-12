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Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'
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Magazin - - Editör: Özge KESİCİ

Şeyma Subaşı: 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim'

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra ilk kez konuştu. Subaşı, 'Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim' dedi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanması magazin gündemde uzun süre yer aldı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk röportajını L'officiel dergisi Aralık sayısına veren Şeyma Subaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın açıklamaları;

''Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur. Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık. Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum.

Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir.''

GELECEKTİ ŞEYMA BENCİL OLMALI

''Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır.''

Enerji dolu hayatıyla sosyal medyada fenomen olan Subaşı, sakin yaşamayı sevmediğini belirterek, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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