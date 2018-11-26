Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?

Magazin dünyası Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı çiftini konuşuyor. Boşanacakları konuşulan ünlü çiftin, birbirine karşılıklı olarak ihanet ettiği idda edildi. Gelinim Olur Musun yarışmasında ünlenen Sinem Umaş, Twitter hesabından Şeyma Subaşı'nın Acun'u, oyuncu Çağatay Ulusoy ile aldattığını öne sürdü. İddialarına devam eden Sinem, Acun Ilıcalı'nın Defne Samyeli'nin kızına ABD'den ev aldığını söyledi. Peki, Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı aldattı mı? Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile birlikte mi? soruları akıllara geldi. İşte detaylar...

Gelinim Olur Musun? yarışmasında ünlenen Sinem Umaş, sosyal medyayı salladı. Gelin adayı Sinem'in paylaşımlarının ardından Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile mi birlikte? soruları akıllara geldi. Gelin adayı Umaş'ın iddialarına göre; Şeyma Subaşı ve Çağatay Ulusoy birlikte eğlendikten sonra Ulusoy'un evine gittiler.

"Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş'ın paylaşımı gündeme oturdu. Gelin adayı Umaş'ın paylaşımına göre; Şeyma Subaşı ve Çağatay Ulusoy bir mekanda birlikte eğlendikten sonra ikili Ulusoy'un evine gittiler.