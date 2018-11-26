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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı
Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çifti adliyeye geldi
Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması
Hulusi Akar: Milletimizin başı sağ olsun
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
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Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı Bakın Kiminle Aldatmış...
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