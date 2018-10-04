Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Mustafa İlker Alpkaya

Seyirci önüne sunulan her filmi sevmeli mi?

Türkiye'de resmi rakamlara göre bu sene uzun metrajlı 148 sinema filmi çekilmiş. Birbiri ardına vizyona giriyorlar. Festivallerde tek tek boy gösterip seyirciye kendini beğendirmeye çalışıyorlar. 

Sinema endüstrinin ülkemizdeki son yıllarda yaptığı atılımlar başta Kültür Bakanlığı olmak üzere Avrupa'da bir çok sinema kuruluşu tarafından maddi ve manevi olarak destekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Geçtiğimiz yıl bilet alarak sinemaya giden yaklaşık 40 milyon kişi olduğu ve yeni sinema salonları konusunda talepler geldiği ifade edildi. Muazzam bir gelişme. Çünkü üç beş sene evveline kadar bu rakam 10 milyonu geçmiyordu. Daha ötesi bir 10 sene evvel bu rakam 2 milyonu bile bulmuyordu.


Ancak Sinema artık ülkemizde gerekli ilgi ve desteği bulmaya başladığı söylenebilir. Film yapımcıları artık sermaye arayışına girerken eski zorlukları yaşamıyorlar. Eli ayağı düzgün senaryolarına sponsor bulmaları için çok yerlerin kapılarını aşındırmıyorlar. T.C Kültür Bakanlığı kesenin ağzını iyice açmış görünüyor. Ve sinemacıların emeklerine büyük katkı koyuyorlar.


Ancak filmlerin kalitesi iyiden iyiye tartışılır olduğunun da pek farkında değiller galiba. Bu sene başlayan film festivallerinde sinemacıların ortak bir kanaatı gelişiyor. Festivalde yarışacak kalitede film seyredemiyoruz diyorlar. Bende Adana ve Antalya film festivallerinde aynı durumla karşılaştım.

Adana 25. yıl uluslararası film festivalinde jürinin ödül verme konusunda kendi aralarında bile epey tezatlar yaşadığı kulağımıza geldi. Nedeni çok basit. Festival yarışmacısı olarak katılan filmler kalite sınırlarını oldukça zorluyor. Bu değerlendirmeleri yapanların kimisi senaryoların oldukça kötü olduğunu, kimisi yönetmen koltuğunda oturan kişilerin yeteri kadar becerikli olmadığından kimisi oyunculuk gücünün çok vasat seviyede kaldığından dem vuruyor.


Aynı fikre maaleesef bende katılıyorum. İzlediğim filmler içinde hararetle şunu görün, bunu izleyin diyemiyorum. Çünkü benden geçer not alan film olmadı. İsmi ve konusu ile dikkatimi çeken Anons filmi bile benim için bir hayal kırıklığı oluşturdu. 1963 senesindeki yarım kalan bir darbe girişimini anlatan film fragmanlarındaki heyecanı maalesef sinema salonlarında yaşatmadı. Senaryosunu Dr. Ercan Kesler'in yazdığı ve danışmanlık yaptığı filmde, konunun çarpıtıldığı darbeci rolündeki insanların gülünç duruma düşürülme gayretleri o kadar hafif planlarda ele alınmış ki ortada bir sinemacının deyimiyle "İlk defa görenler için hoş, ancak o dönemi bilen ve yaşayanlar için boş bir film" ortaya çıkmış. Örnek olarak verilecek o kadar çok sinema filmi varki, bu sene Türk sineması neredeyse dökülüyor desek yanlış olmaz.


Acaba Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlü'ğünün bu konuda seçme ve değerlendirme kriterlerinde büyük bir değişimin olmasının zamanı gelmemişmidir. Çünkü maddi destek açısından bu milletin parasını sinemaya sarfeden bu kurum, önüne gelen senaryoyu ve yapımı desteklemek zorunda değil. Daha özenli bir seçim bence sinemasını kalitesini üst seviyelere çıkartacak faktörlerden birisi olabilir.

  YORUM YAP / YORUM OKU
MUSTAFA İLKER ALPKAYA DİĞER YAZILARI
4 EKİ
2018
Seyirci önüne sunulan her filmi sevmeli mi?
25 EYL
2018
Kalplere taht kuran Yakup Yavru'nun ardından
23 EYL
2018
Bir şenliktir sinema
26 TEM
2018
Berlin'de Hakimler Var
29 HAZ
2018
Seçimler Neyi Çözüyor
26 OCA
2018
Bir daha çal Sam..
25 OCA
2018
Nato'ya Mecbur muyuz?
24 ARA
2017
Bu müzikali kaçırsaydım üzülürdüm
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
Muğla'da İrlandalı turist 40 bin dolarlık yüzük yuttu
Muğla'da İrlandalı turist 40 bin dolarlık yüzük yuttu
Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor
Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor
HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt: Üzerimden reklam yapılıyor
Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt: Üzerimden reklam yapılıyor
Okan Kurt'un silah paylaşımı kafa karıştırdı
Okan Kurt'un silah paylaşımı kafa karıştırdı
Sarraf'ın Boğaz'daki usulsüz yalısında keşif yapılamadı
Sarraf'ın Boğaz'daki usulsüz yalısında keşif yapılamadı
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar
Antalya'ya şehit ateşi düştü Batman şehidinin kimliği belli oldu
Antalya'ya şehit ateşi düştü Batman şehidinin kimliği belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık