Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti

Ağır ekonomik şartlar altında ezilen ticari işletmeler birbiri ardına konkordato ve iflas kararı alırken Türkiye'nin en köklü otobüs şirketlerinden Ulusoy Seyahat'in marka hakkını alan şirket hakkında iflas kararı alındı.

ALACAKLILAR SIRAYA GİRDİ

Türkiye çapında en geniş otobüs ulaşımını gerçekleştiren Ulusoy Seyahat kokordato başvurusu sonucu 3 ay mühmet verilen Ulusoy hakkında iflas kararı verildi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Ulusoy Ulaşım'ın vekili Abidin Oğul ile alacaklılar İro Turizm, Temsa, Loukoil ve Akpet, Coca Cola, Mapar Otomotiv, Enerjisa, Osmanlı Turizm, Yapı Kredi Bankası vekilleri katıldı.

YAZ'A KADAR MÜHLET İSTEDİ

Ulusoy Ulaşım'ın Avukatı duruşmada, "Borca bataklık hesaplaması doğru değildir. Ayrıca markaların değerine ilişkin değerleme yapılmamıştır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam ediyor" şeklinde bir savunma yaptı.

MAHKEME İFLAS KARARI ALDI

Mahkeme, davacıyı şirket Ulusoy Ulaşım'ın savunmasında yer alan kesin mühlet talebini reddederek şirketin iflasına kararına vardı.