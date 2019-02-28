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Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak YSK'ya başvurusu geç bildirilen, ardından Demokrat Parti adayı olarak yeniden müraacatı yapılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a YSK'dan yine red cevabı geldi.

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak YSK'ya başvurusu geç bildirilen, ardından Demokrat Parti adayı olarak yeniden müraacatı yapılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a YSK'dan yine red cevabı geldi.

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DEMOKRAT PARTİ ADAYLIĞI SUYA DÜŞTÜ

Adeta bir muammaya dönüşen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında YSK mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığınada olumsuz cevap verdi. 31 Mart'da yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde İYİ Parti adayı olarak müracaatı yapılan, ancak son teslim saatin'den sonra İYİ Parti İl Başkanı tarafından müracaatının geciktirildiği anlaşılan Burhanettin Kocamaz'ın YSK'ya yaptığı itiraz ve girişimler sonuçsuz kaldı.

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KOCAMAZA KURULAN KUMPAS ŞOK ETTİ

 Burhanettin Kocamaz'a yapılan kumpas İYİ Parti Genel Merkezinde adeta şok yaşattı. Partinin yaptığı olağanüstü toplantısında İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı görevden alındı. Ardından yapılan değerlendirmede Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den aday yapılması kararlaştırıldı.

ADAYLIK MÜRACAATI YSK'DEN GERİ DÖNDÜ

Demokrat Parti Genel Merkezinin oluruyla Mersin Büyükşehir Belediye başkan adaylığı kesinleşerek yeniden YSK'ya yapılan müraat bugün YSK tarafından kesin bir dille reddedildi.

İYİ PARTİ AÇIKLAMA YAPMADI

Son gelişmeler karşısında İYİ Parti Genel Merkezi tarafından bir açıklama yapılmazken, partinin bu gelişme karşısında nasil bir tavır alacağı merak konusunu oldu.


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