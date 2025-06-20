Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde yürütülen operasyonda yakalanan “Sevenler” suç örgütü üyelerinden 9 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında örgütün elebaşı olduğu belirlenen N.S. de bulunuyor.

3 ay süren takip sonrası eş zamanlı baskın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri N.S. dahil 9 kişi gözaltına alındı.

“Zulalama” yöntemiyle kaçakçılık

Soruşturma kapsamında çetenin, göçmenleri araçların motor kısmına yerleştirilen gizli bölmelerle yurtdışına kaçırdığı ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle kaçırılmak istenen 9'u Türk, 12'si yabancı toplam 21 kişi yakalandı.

Yakalanan Türk vatandaşlarının bir kısmının terör, asayiş ve uyuşturucu suçlarından arandığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Silahlar, pasaportlar ve milyonluk para trafiği

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 av tüfeği, çelik yelek, farklı ülkelere ait 16 pasaport, sahte plakalar, 10 gram altın ve 15 bin TL ele geçirildi. Ayrıca, “zulalı” olarak tabir edilen kaçakçılıkta kullanılan araçlara da el konuldu.

MASAK raporuna göre çete üyeleri arasında son 1 yılda 50 milyon TL’lik para trafiği yaşandı. Örgütün, yurtdışına kaçırmak istediği kişilerden kişi başı 7.500 avro aldığı tespit edildi.

Örgüt üyelerine ağır suçlamalar

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Göçmen kaçakçılığı" ve "Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarından soruşturma başlatıldı. Zanlıların savcılık işlemleri sürüyor.