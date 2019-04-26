Sesi mi duyan var mı? Bana daha 4 yaşındayım.

Sesi mi duyan var mı? Bana daha 4 yaşındayım.

Sesi mi duyan var mı? Bana daha 4 yaşındayım.

Sesi mi duyan var mı? Ben oyun oynuyordum

Sesi mi duyan var mı? Çikolata yemek istiyordum

Sesi mi duyan var mı? Oyun parkında oynamak istiyordum

Sesi mi duyan var mı? Evcilik oynayacaktım

Sesi mi duyan var mı? Okula gidecektim.

Sesi mi duyan var mı? Şiir okuyacaktım.

Sesi mi duyan var mı? Karne alacaktım.

Sesi mi duyan var mı? Öğretmen doktor olacaktım.

Sesi mi duyan var mı? Annemin süt kokan kızıydım.

Sesi mi duyan var mı? Babamın bir tanesiydim.

Sesi mi duyan var mı? Abimin yaramaz kardeşiydim.

Sesi mi duyan var mı? Dedemin her zaman gülen yüzüydüm.

Sesi mi duyan var mı? Anneannemin mutluluk kaynağıydım.

Sesi mi duyan var mı? Kuzenlerimle oyun oynardım.

Geleceğim vardı

Umutlarım vardı

Yarınlarım vardı

Hüzünlerim vardı

Sevinçlerim vardı

Beni aldınız hayattan,

Beni yok ettiniz geleceğimden

Artık yazacak bir sözüm yok,

çünkü ben de bir babayım,

içim yanıyor,

içim acıyor,

her saniye ağlıyorum,

idam ise idam gelsin artık…