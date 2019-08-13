Ünlü şarkıcı Sertap Erener'den Eurovision itirafı geldi. Şarkıcı Kurban Bayramı'nın 2. gününde Çeşme'de konser verdi.

Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Sertab Erener'i, aralarında oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın da olduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Sahnede 2 saat kalan Erener, performansıyla beğeni topladı. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken Erener, kimi zaman oturarak, şarkı söyledi.

Ben de ‘O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı. Yok yok itiraf edeyim, onlara işin sırrını söylemiyordum açıkçası” diye konuştu.