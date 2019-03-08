Seri katil tutuklandı!

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan Şinasi Gürkan ile birlikte gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldıktan sonra çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Tutuklandı

Şinası Gürkan ve 4 kişi öncelikle savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebi ile kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevkine karar verdi. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verildi.