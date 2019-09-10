Sergio Ramos belgesel oldu

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Sergio Ramos'un hayatı 8 bölümlük belgesel haline getirildi.

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un hayatını anlatan 8 bölümlük belgesel dizinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.

Reina Sofia Müzesi'nde yapılan tanıtımında konuşan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum." dedi.

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün geçmişte Fabio Cannavaro gibi defans oyuncularına da verildiğini hatırlatan Ramos, "Ben niye kazanmayayım. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum" dedi.

Ramos, UEFA tarafından " Avrupa'nın En İyi Futbolcusu" seçilen Liverpool'da oynayan Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'in "layık olduğu için Altın Top ödülüne aday gösterildiğini" söyledi.