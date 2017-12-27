Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu

Magazin dünyası yılın son skandalı karşısında adeta buz kesti. Seren Serengil'in canlı yayında telifmetre sonuçları hakkında yaptığı yoruma sinirlenen Hande Yener, geçtiğimiz gece Serengil'e ait üstsüz bir fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşım çok kısa sürede aşırı müstehcen olduğu gerekçesiyle kaldırılırken, Seren Serengil konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Hande Yener hakkında yaptığı ilk açıklamasında hayli sert ifadeler kullanan Seren Serengil, yine İnstagram hesabından paylaştığı mesajında Yener'in uyuşturucunun etkisiyle bu tarz paylaşımlar yaptığını ima etmişti.

Bugün savcılığa şikayette bulunan Serengil, Hande Yener hakknda kişilik haklarına saldırı, hakareti huzur ve sükunu bozma suçlarından suç duyurusunda bulundu ve 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki atışma sürerken, gerilimin Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi ile ortaya çıktığı öğrenildi

Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.

Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...