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Seren Serengil düşük yaptı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Seren Serengil düşük yaptı

Eşi Yaşar İpek'e şiddet gerekçesi adı altında boşanma davası açan Seren Serengil, 6 haftalık hamileyken düşük yaptı.

Eşi Yaşar İpek'e şiddet gerekçesi adı altında boşanma davası açan Seren Serengil, 6 haftalık hamileyken düşük yaptı.

Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girdiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, yaşadığı zor günlerde 6 haftalık bebeğini kaybetti. Serengil'in dün gece çekilen fotoğrafı ise görenlerin yüreğini burktu.

Küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zor günler geçiren Serengil, dördüncü kez düşük yaparak 6 haftalık bebeğini kaybetti.


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