Serdar Ortaç'tan itiraf

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'la yanlış evlilik yaptığını ve annesini dinlemediği için pişman olduğunu itiraf etti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Hayranlarının konser alanını doldurduğu Ortaç, 5 yıllık evliliğinin bitmesiyle ilgili herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Ortaç'ı dinlemeye giden şarkıcı Arto Dalga'nın çektiği videoda yanında dansçı bir kız olan Ortaç, "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" dedi. Ortaç, sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaparak şöyle devam etti: "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma"

Ortaç sözlerinin arkasından Benim Gibi Olmayacak şarkısını söyledi. Ortaç'ın açıklamasının hemen ardından bu şarkıyı söylemesi akıllara önceki akşam yaptığı açıklamayı getirdi. Ortaç, muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.