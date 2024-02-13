Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: HG Editör

Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen

Ünlü Şarkıcının Özel Hayatındaki Yeni Dönem

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın özel hayatı, medyanın ve hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Ortaç, gönlünü yeni bir aşka açtı. Eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte olduğunu açıklayan Serdar Ortaç, bu ilişkiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığıyla baş etmek zorunda kalan Serdar Ortaç, özel hayatında da çalkantılı bir dönemden geçti. Chloe Loughnan ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Seçil Gür ile bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı, şimdi ise gönlünü Çağla Taşdelen'e kaptırmış durumda.

Serdar Ortaç'ın yeni ilişkisi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaç, bir canlı yayında Çağla Taşdelen ile ilişkisini resmen duyurdu ve "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklama, sevenleri arasında heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Çağla Taşdelen, Survivor 2023 yarışmasında kırmızı takımın bir üyesi olarak yer almıştı. Ancak, yarışma sırasında yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle erken veda etmek zorunda kaldı. Ortaç'ın sevgilisi olarak tanınan Taşdelen, aynı zamanda bir antrenördür ve spor dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

Serdar Ortaç'ın özel hayatındaki bu yeni gelişme, hayranlarını sevindirdiği gibi aynı zamanda merak uyandırdı. Ünlü şarkıcının, Çağla Taşdelen ile olan ilişkisi hakkında daha fazla detay öğrenmek isteyenler, sosyal medya ve magazin basını üzerinden gelişmeleri takip etmeye devam ediyorlar.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen
Türkiye'nin Sanat ve Eğlence Dünyasının Değerli İsmi Erkan Özerman'ı Kaybettik
Mısır'da Antik Bir Metin,Tarih Ötesi Keşif
Japonya'da Yemek Yapan Robotlar
İngiltere'de Mürekkep Yiyen Müzisyenler
Kütüphane Gizemi, Kitapların Değişen Dünyası
Uçan Otomobiller, Geleceğin Ulaşım Aracı
Göz Sağlığında Devrim, Kök Hücre Tedavisiyle Körlüğe Son
Sanal Sahne Deneyimi, Hologram Konserlerin Büyüsü
-
Çok Okunanlar
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü
Türkiye, ABD'den F-16 Talebinde Bulunarak Savunma Kapasitesini Güçlendirmeye Hazırlanıyor
Türkiye, ABD'den F-16 Talebinde Bulunarak Savunma Kapasitesini Güçlendirmeye Hazırlanıyor
Bölgedeki İnsanlık Dramı Derinleşiyor
Bölgedeki İnsanlık Dramı Derinleşiyor
ABD'nin Bölgesel Politikası Şekillendiriyor
ABD'nin Bölgesel Politikası Şekillendiriyor
Bisiklet Sürmenin Sağlığa Sayısız Faydaları var
Bisiklet Sürmenin Sağlığa Sayısız Faydaları var
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine ile Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine ile Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kadınların Sağlık Mücadelesi, Bilinçlenme ve İyileştirme
Kadınların Sağlık Mücadelesi, Bilinçlenme ve İyileştirme
Astrolojinin İlişkiler Üzerindeki Rolü
Astrolojinin İlişkiler Üzerindeki Rolü
Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme Detoksu, Akılcı Yaklaşımlar
Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme Detoksu, Akılcı Yaklaşımlar
Meditasyon, Mindfulness ve Ruhsal Sağlık İçin Etkili Pratikler
Meditasyon, Mindfulness ve Ruhsal Sağlık İçin Etkili Pratikler
Ev ve Bahçe Tasarımında İpuçları
Ev ve Bahçe Tasarımında İpuçları
Son Haberler
Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen
Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen
Türkiye'nin Sanat ve Eğlence Dünyasının Değerli İsmi Erkan Özerman'ı Kaybettik
Türkiye'nin Sanat ve Eğlence Dünyasının Değerli İsmi Erkan Özerman'ı Kaybettik
Mısır'da Antik Bir Metin,Tarih Ötesi Keşif
Mısır'da Antik Bir Metin,Tarih Ötesi Keşif
Japonya'da Yemek Yapan Robotlar
Japonya'da Yemek Yapan Robotlar
İngiltere'de Mürekkep Yiyen Müzisyenler
İngiltere'de Mürekkep Yiyen Müzisyenler
Kütüphane Gizemi, Kitapların Değişen Dünyası
Kütüphane Gizemi, Kitapların Değişen Dünyası
Uçan Otomobiller, Geleceğin Ulaşım Aracı
Uçan Otomobiller, Geleceğin Ulaşım Aracı
Göz Sağlığında Devrim, Kök Hücre Tedavisiyle Körlüğe Son
Göz Sağlığında Devrim, Kök Hücre Tedavisiyle Körlüğe Son
Sanal Sahne Deneyimi, Hologram Konserlerin Büyüsü
Sanal Sahne Deneyimi, Hologram Konserlerin Büyüsü
Dinozorları Yeniden Canlandırma Projesi
Dinozorları Yeniden Canlandırma Projesi
Astrolojinin Derinliklerinde Aile İlişkileri
Astrolojinin Derinliklerinde Aile İlişkileri
Kadınların Sağlık Mücadelesi, Bilinçlenme ve İyileştirme
Kadınların Sağlık Mücadelesi, Bilinçlenme ve İyileştirme

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji