Serdar Ortaç'ın Yeni Aşkı, Çağla Taşdelen

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın özel hayatı, medyanın ve hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Ortaç, gönlünü yeni bir aşka açtı. Eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte olduğunu açıklayan Serdar Ortaç, bu ilişkiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığıyla baş etmek zorunda kalan Serdar Ortaç, özel hayatında da çalkantılı bir dönemden geçti. Chloe Loughnan ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra Seçil Gür ile bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı, şimdi ise gönlünü Çağla Taşdelen'e kaptırmış durumda.

Serdar Ortaç'ın yeni ilişkisi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ortaç, bir canlı yayında Çağla Taşdelen ile ilişkisini resmen duyurdu ve "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklama, sevenleri arasında heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Çağla Taşdelen, Survivor 2023 yarışmasında kırmızı takımın bir üyesi olarak yer almıştı. Ancak, yarışma sırasında yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle erken veda etmek zorunda kaldı. Ortaç'ın sevgilisi olarak tanınan Taşdelen, aynı zamanda bir antrenördür ve spor dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

Serdar Ortaç'ın özel hayatındaki bu yeni gelişme, hayranlarını sevindirdiği gibi aynı zamanda merak uyandırdı. Ünlü şarkıcının, Çağla Taşdelen ile olan ilişkisi hakkında daha fazla detay öğrenmek isteyenler, sosyal medya ve magazin basını üzerinden gelişmeleri takip etmeye devam ediyorlar.