Serdar Ortaç'ın eşi Chloe de TL'ye döndü

Serdar Ortaç'ın model eşi Chole Lounghan da Türk Lirası ile anlaşma yapacak ünlüler arasında yerini aldı. İrlandalı model, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle iş anlaşmalarını Türk Lirası üzerinen yapacağını açıkladı.

Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan Türk Lirası'yla ilgili açıklama yaptı. Ünlü model, "Bundan böyle tüm anlaşmalarımı Dolar ve Euro değil, Türk Lirası üzerinden yapacağım. Bir Türk'ün eşiyim. Bu ülkenin nimetlerinden faydalanıyorum. Yatırımlarımı da bu topraklara yapıyorum" dedi.