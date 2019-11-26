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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evlenecekler mi?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan evlenecekler mi?

Şarkıcı Serdar Ortaç ve tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın tekrar evlenecekleri iddia edildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın tekrar evlenecekleri iddia edildi.

5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Boşandıktan sonra kendi yollarına devam eden çiftin 3 hafta önce bir araya geldiği ve buluşmada tekrar evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yer alan habere göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikilinin bu iddialara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

27 yaşındaki Chloe Loughnan, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek" yanıtını vermişti. Öte yandan Serdar Ortaç ise "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek evliliğe kapısını kapatmadığının sinyallerini vermişti.


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