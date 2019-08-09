Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti 5 yıllık evliliklerini dün anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirirken kötü bir sürpriz geldi.

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Birlikte Beykoz Adliyesi'ne gelen çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, geçtiğimiz Çarşamba günü Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığını duyurdu. Çıkan haberlerin ardından Serdar Ortaç, MS hastalığından dolayı Chole ise mide rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Dün tek celsede boşanan çiftten Chloe Loughnan, bugün sabaha karşı yine hastanelik oldu. Midesinden rahatsızlanan eski eşi Chloe'nin yanında olan Ortaç, şunları söyledi: "Allah ne isterse o olur, kader bu. Ben eski hanımdan daha iyiyim. Bugün boşandık akşam yine fenalık geçirdi. O bana hanımlık yapmış düşmanım değil. Asıl burada olmazsam adam değilim. Şu an tedavi altında durumu iyi serum takılı ve dinleniyor."