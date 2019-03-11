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Şenol Güneş'ten Reha Kapsal'a eleştiri
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Şenol Güneş'ten Reha Kapsal'a eleştiri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının hemen ardından yaptığı açıklamasında Bein Sports yorumcusu Reha Kapsal'ı eleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının hemen ardından yaptığı açıklamasında Bein Sports yorumcusu Reha Kapsal'a fena patladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından yorumcu Reha Kapsal'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Şenol Güneş'ten hemen önce açıklamalarda bulunan Kapsal, sözleşmede yer alan bir maddeden dolayı ayrılığın yaşanmadığını iddia etmişti.

Reha Kapsal'a Eleştiri

Şenol Güneş, "Para yüzünden ayrılmadığım söyleniyor. Bana söyleyen arkadaşlarda bunu yanlış biliyor. Bizim namusumuz her zaman paradan daha önemlidir. Öyle kamuoyu da algı yapmaya gerek yok. Burada kalmamız para yüzünden değildir. Biz gideriz de kalırız da ama hiçbir zaman para mevzu bahsi olmaz." ifadelerine yer verdi.


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