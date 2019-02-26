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Şenol Güneş'ten istifa açıklaması
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, istifa etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonunda konuşan Güneş oldukça kötü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

3-3 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrasında istifası beklenen Şenol Güneş böyle bir düşüncesinin olmadığını ve sezon sonunda siyah beyazlı yönetim ile oturup konuşacaklarını yineledi.

2. Yarıda Kötüydük

Şenol Güneş, "Fenerbahçe ile oynadığımız mücadeleye oldukça iyi başlamıştık. Bu sonuçtan asla bir kaos çıkmayacaktır. Futbolda bazen böyle şeylerde olabiliyor. Bunlar normal sonuçlar. Bu skordan bazı dersler çıkarılacaktır. İlk yarıda çok iyi olmamıza rağmen ikinci yarıda oyunu Fenerbahçe'ye verdiğimiz anda her şey tersine döndü. Taraftarlarımızdan özür dileriz." ifadelerine yer verdi.


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