Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor

Sezon sonunda A milli takımın başına geçmesi beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımının başında olacağı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş resmen milli mesaisine başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına anlaşma sağladığı Şenol Güneş'e Mart ayındaki karşılaşmalar için resmen görev verdi.

Yeniden Milli Takımda

Buna göre A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında da Şenol Güneş'e emanet olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce 1 Temmuz 2000 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında A Milli Takımı çalıştırmış ve 2002 Dünya Kupası'nda 3. olmuştu.